وصول أول رحلة جوية قادمة من روسيا لمطار شرم الشيخ.. صور

شهد مطار شرم الشيخ اليوم وصول أول رحلة جوية قادمة من روسيا وعلي متنها ٢٣٥ سائحا منهم ٢٢٠ روسيا و ١٥ سائحا كازاخستانيا.



واستقبلت إدارة المطار السائحين بالمزمار البلدي وتم توزيع الورود على السائحين.



ومن جانبهم أعرب السائحون عن سعادتهم بحسن وحفاوة الاستقبال وعودتهم لزيارة شرم الشيخ مرة أخرى.



وانطلقت الرحلة من مطار موسكو ثم ترانزيت كازاخستان وأخيرا وصلت الي مطار شرم الشيخ الدولي.



جدير بالذكر أن روسيا حظرت الطيران الي شرم الشيخ ومصر عقب سقوط طائرة في أكتوبر من عام ٢٠١٥ وكان السوق الروسي يستحوذ النصيب الأكبر بالنسبة لعدد السياح الوافدين الي شرم الشيخ قبل سقوط الطائرة.