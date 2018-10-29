رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتابع العملية التعليمية بـصان الحجر..صور

تابع الدكتور محمد السروى وكيل منطقة الشرقية الأزهرية، انطلاق قوافل المتابعة من مديرى المراحل والموجهين العموم والأوائل على مستوى إدارات المنطقة.



توجه "السروى"، لمتابعة شئون الدراسة بإدارة صان الحجر التعليمية الأزهرية، وشدد على أهمية دور الموجه فى ضبط العملية التعليمية وأن دوره محورى ومرجع هام للمعلم وهو همزة وصل لتوصيل توجيهات الإدارة للمعلم بالمعاهد وتقييم الأداء التعليمي وتقويمه ودعم الجودة بالمعاهد.



وأكد "السروى" على تفعيل دور الأنشطة فى دعم المناهج وتوصيل المعلومات بطريقة سهلة وميسرة للطالب، وضبط النواحى الإدارية بالمعاهد وأنه لن يتسامح مع أى مقصر مهما كان موقعه.



وأضاف "السروى"، أن الأزهر يبذل جهدًا كبيرًا فى ضبط العملية التعليمية ولن يكتمل هذا الجهد إلا بوعى ولى الأمر بانتظام الطلاب فى الحضور للاستفادة مما يقدم له من جهد وعمل مفيدين.