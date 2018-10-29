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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:48 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة والجاري ترميمه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي أسندت الأعمال لشركتين تعملان في مجال ترميم الآثار.

وتنقل محافظ القليوبية بين أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا تدير استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة مضيفا ان القصر يعد أحد أهم المناطق الأثرية بالمحافظة.

وخلال الجولة أعطى المحافظ تعليمات إلى اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة بتوفير جميع الطاقات اللازمة، وتذليل أي عقبات تعوق سير العمل، مشددا على ضرورة التنسيق مع كلية الزراعة لتهذيب الأشجار الموجودة، وذلك لدفع الأعمال بالتوازي مع ترميم القصر للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
محافظ القليوبية يتفقد قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة
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