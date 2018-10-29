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أخبار العالم

الناتو يسعى لاتفاقية فعالة مع روسيا للحد من التسلح

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:31 م
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
لانا طارق
أعلنت روز جوتمولر، نائب الأمين العام ل‍منظمة حلف شمال الأطلسي أن حلف الناتو يرحب بإجراء المفاوضات والحوارات مع روسيا بشأن معاهدة إزالة الصواريخ, بالإضافة إلى سعى الحلف للتوصل لاتفاقية "فعالة" مع روسيا للحد من التسلح.

نشر المكتب الإعلامى لحلف الناتو ما قالته روز جوتمولر أنه فى بروكسل فى شهر يوليو السابق أعرب رؤساء وحكومات حلف الناتو عن قلقهم الشديد إزاء عدم التزام روسيا بقوانينها .

وأضافت جوتمولر, أن الحلف يؤيد عملية الحد من الأسلحة والتسلح و لكن لضمان "فاعلية " الاتفاق من الضروري الـتأكد من امتثال و التزام جميع أطراف المتفقة بالحد من الأسلحة.

ووفقا لما نشرته وكالة "نوفوستى" الروسية ,أكدت جوتمولر ترحيب الناتو باستمرار المفاوضات مع روسيا ,وأشارت أن الحلف يدعم أى اتفاقية فعلية تسعى للحد من الأسلحة.
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