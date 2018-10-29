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رياضة

أول رد فعل من المصرى بعد استقالة حسام حسن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:24 م
حسام حسن
حسام حسن
عمرو الحلوانى - نور عادل
رفض مجلس إدارة النادى المصرى الاستقالة التى تقدم بها حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية معترضا على عدم اللعب باستاد بورسعيد.

وأبلغ مجلس المصرى المدير الفنى رفضهم التام رحيل المدير الفنى خلال الفترة الحالية بعد مسلسل النتائج المميزة التى حققها خلال السنوات الماضية ونجاحه فى الوصول بالفريق إلى الدور قبل النهائى من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المجلس تمسكه الكامل ببقاء المدير الفنى من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة والسير بخطى ثابتة نحو احتلال أحد المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدورى الممتاز.
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