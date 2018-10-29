هاني زادة: الزمالك هو برشلونة مصر

أكد هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الكيان الأبيض يشبه نادي برشلونة الإسباني مشددا أن تشبيه البعض للزمالك بـ ريال مدريد خطأ تاريخي.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر اثير " ميجا اف ام " أن النتائج والإحصائيات تؤكد تشابه الزمالك ببرشلونه.



وتابع أن الزمالك دائما ما يقدم أداء ممتعا للجماهير بغض النظر عن النتائج مثل برشلونة تماما مشددا أنه على الاستعداد للدخول في مناظرة حول أسباب تشابه الزمالك ببرشلونة.



وأكمل أنه في حال مقارنة نتائج وبطولات الزمالك ببرشلونة سنجد أنها قريبة للغاية.