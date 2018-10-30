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برلمان

برلماني: أغلب النواب يؤيدون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصى
قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن اللجنة تسعى لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية مشيرا إلى وجود حالة من التأييد والمعارضة لمشروع القانون فيما بين النواب.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ابرز اعتراضات النواب هو المبالغة الكبيرة فى تجريم البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا انه يؤيد التصالح فى مخالفات البناء حسب قيمة الأرض المتعدى عليها.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن أغلب النواب يؤيدون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون حالة مخالفة بناء على الأراضى الزراعية، وبالتالى من الصعب اتخاذ اجراءات ضده كلهم، ولذلك فمن الافضل تحصيل غرامات ضد المخالفين لكى تستفيد الدولة منها.
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