القاهرة السينمائي يحتفل بالدورة الـ40 على طريقته

يعمل مهرجان القاهرة السينمائي على الاحتفاء بتاريخه وتوثيقه خلال دورته المقبلة والتي تحمل الرقم 40، لاسيما في ظل ما تعاني منه مصر والعالم العربي بشكل عام من غياب شبه تام لقيمة الوثائق والأرشفة.



وقررت إدارة المهرجان بتكليف الباحث محب جميل، صاحب الإسهامات المتعددة في مجال التنقيب في التاريخ الفني، ليقوم بإعداد كتاب حول تاريخ المهرجان في دوراته السابقة، يستعرض أهم ما جرى على مدار 42 عامًا هي عمر المهرجان بالسنوات.



ويجمع خلاله محب أهم البيانات الرئيسية التي تروي قصة مهرجان يرتبط تاريخه بتاريخ السينما المصرية والعربية، من جوائز وتكريمات ومطبوعات ولجان تحكيم وكل ما يتعلق بـ39 دورة سابقة من المهرجان.



كذلك تقوم خبيرة الأرشيف نانسي علي بإعداد معرضًا حول أربعينية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُقدم لزواره بشكل معاصر وتفاعلي موجزًا قيمًا عن أهم المراحل في تاريخ المهرجان، والقيمة الفنية والثقافية والاجتماعية لحدث كان فريدًا من نوعه وقت انطلاقه، واستمر في فرادته رغم ظهور العديد من المنافسين عبر السنين.