طارق شوقي: 44% من المدارس تحتاج لحل مشكلة كثافة الفصول.. ضخ دماء جديدة في الوزارة لتطوير المنظومة وعدم الصبر والثقة أبرز التحديات.. فيديو

تطوير التعليم يهدف للارتقاء الثقافي والفكري لنا ولأولادنا

درست في مدارس حكومية وحصلت على الثانوية من سوريا

نظام التعليم الجديد قائم على تجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج

لا مشكلة في توزيع الكتب والمدارس اليابانية رؤية الرئيس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التاريخ القريب في التعليم كان به العديد من التجارب لم تحقق طموحنا، موضحًا أن المشروع الحالي لتطوير التعليم هو توجه دولة وليس رغبة وزير التعليم فقط.وأضاف "شوقي"، في حوار خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الاثنين، أن فلسفة المنظومة التعليمية الجديدة هي الوصول إلى مجتمع مصري يفكر ويبتكر.وأكد وزير التربية والتعليم أن مفهوم الدولة لتطوير التعليم، بهدف الارتقاء الثقافي والفكري لنا ولأولادنا، موضحًا أن نظام التعليم الجديد قائم على خبرات وتجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج التعليمية.وأشار "شوقي" إلى أن تطوير المنظومة التعليمية أحد محاور برنامج رئاسي متكامل أعد في 2014 لبناء الإنسان المصري وخلق مجتمع متعلم.قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن جميع الأموال تأتي من الابتكار، والوصول إلى هذه مرحلة يحتاج معرفة أعمق من مجرد تغيير المناهج الدراسية ويحتاج لتطوير المفاهيم مجتمعيًا.وأكد "شوقي"، في اللقاء على أن تطوير التعليم ليس مشروع وزير، إنما هو توجه الدولة لخلق مجتمع قائم على المعرفة، داعيًا المتزوجين حديثًا، النظر إلى رغبتهم من رؤية أولادهم، والاطلاع لرؤيتهم أفضل منهم، موضحًا أن نستهدف الوصول إلى مرحلة مجتمع يضيف للعلم لأننا حضارة قدمت الكثير للعلم والمعرفة.قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الشائعات والهجوم على المنظومة التعليمية الجديدة يرجع لعدم فهم البعض أو دفاع البعض الآخر على مصالح يراها في النظام القديم.وأضاف "شوقي"، أن عدم الصبر وعدم ثقة البعض من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مشيرًا إلى أن تربص البعض للدولة وكثرة الشائعات هو نوع من حرب الاستنزاف.قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دراسته الأساسية كانت في مدارس حكومية، ولم يدرس في مدارس خاصة، مضيفًا: اللغة الإنجليزية كانت لغة ثانية وبدأت دراستها في الصف الأول الإعدادي"، وأنه أكمل تعليمه في سوريا من الإعدادية إلى الثانوية العامة، حيث كان والده يعمل هناك، ودرس الهندسة في جامعة القاهرة.وتابع: "أنا مش خواجة" وحصلت على منحة دراسية خارج مصر بعد نهاية فترة الجيش وتأدية الواجب الوطني، موضحًا أن والده امتنع عن إعطائه مصروفا شخصيا منذ دخوله إعدادي، وكان الأول على دفعته على مدار 5 سنوات بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم ميكانيكا، ومن ثم تخرج عام 1979، ودخل الجيش لتأدية الفترة العكسرية، بالإضافة إلى دراسته في الفنية العسكرية لكونه عميدا في الكلية، وحصل على منحة كاملة للدراسة في أمريكا، وحصل على تعيين في إحدى الجامعات الأمريكية لمدة 13 عاما.أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن النظام التعليمي الجديد قائم على تجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج، وتم الاستعانة بخبرات ومؤسسات لنقل خبرة 20 عام حول ربط المناهج التعليمية بالتكنولوجيا، مضيفًا أن التوجه العام لرئيس الجمهورية هو العمل والبعد عن التنظير، وهذا واضح من المشروعات القومية.وأشار وزير التربية والتعليم إلى ان الانتقال من الكلام إلى التنفيذ في المنظومة التعليمية الجديدة هي خطوة قوية جدًا، وهذه المنظومة ناتجة عن خبرة كبيرة وليست مجرد تجربة.قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وتيرة التغييرات في الوزارة ستكون سريعة، مؤكدًا لا يوجد خلافات او شائعات او استقالات، إنما التغيير في إطار تطوير منظومة التعليم.وأضاف "شوقي"، أنه جاري ضخ دماء جديدة في الوزارة، منهم شباب، مؤكدًا على ان الوزارة لم يذكر احد بسوء، مؤكدًا على ان الوزارة تؤمن بالكفاءة، والأشخاص الذين يساهمون في تحقيق الأفضل لأبنائنا.أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على عدم تكرار حدوث مشكلة توزيع الكتب الدراسية مرة أخرى، وأنه لا تهاون مع من يثبت تقصيرة، لافتًا إلى أن المدارس اليابانية هي من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري المتفتح والملتزم.وأضاف "شوقي"، أن توجيهات الرئيس السيسي بنقل تجربة المدارس اليابانية سببه تفوق الطلبة اليابانيين علميا وانضباطهم اخلاقيًا، موضحًا أنه تم بدء تجربة المدارس اليابانية العام الدراسي الحالي بـ 34 مدرسة لضمان نجاح التجربة، وهي تُدار من خلال شركة تابعة للوزارة.أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ان العناصر الرئيسية للمنظومة الجديدة تسير بأفضل من التوقعات، لافتًا إلى أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، مضيفًا أننا نحتاج مزيدًا من الوقت للبحث الدقيق والدراسة العلمية لضمان والتأكد من نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.وأوضح وزير التربية والتعليم، أننا نحتاج لمدة لا تقل عن عام لتقييم مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة بشكل علمي، مؤكدًا أنه لا يوجد مشاكل في توزيع الكتب الدراسية على المدارس الحكومية والمشكلة منحصرة في التوزيع على المدارس التجريبية والخاصة لأنه "بفلوس".وأشار "شوقي" إلى أنه تم اكتشاف وجود سوق سوداء في توزيع الكتب على المدارس التجريبية والخاصة وبيعها بالمكتبات بقيمة أكبر، مؤكدًا على أنه يتم مواجهة ذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التكدسات بالمدارس الحكومية أحد المشكلات المتراكمة منذ عقود ونسعى لحلها، لافتًا إلى أنه جاري تعيين قيادات جديدة بالوزارة لتولي مسئولية الإشراف على المدارس الخاصة والدولية ومنه أي تجاوزات.وأوضح "شوقي"، أن 44% من مدارس الجمهورية تحتاج إلى حل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم لكل الفئات الفقير والغني، مؤكدًا على ان القيادة السياسية قررت اقتحام المشكلات المتراكمة في المنظومة التعليمية للارتقاء بالتعليم في مصر.وتابع: أن هناك 250 ألف "تابلت" بمخازن الوزارة ويتم تسليم 150 ألف جهاز أخر خلال الاسبوع الاول من نوفمبر المقبل تمهيدًأ للتوزيع على الطلاب.