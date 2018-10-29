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رياضة

ننشر كواليس استقالة حسام حسن من تدريب المصرى البورسعيدى

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:39 م
حسام حسن
حسام حسن
عمرو الحلوانى - نور عادل
فاجأ حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى الجميع بتقديم استقالة رسمية من تدريب الفريق البورسعيدى مكتفيا بالفترة الجيدة التى قضاها داخل جدرانه.

وعلم " صدى البلد " أن حسام حسن أبلغ طارق سليمان المدرب العام باستقالته من تدريب المصرى عقب الهزيمة أمام فيتا كلوب بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إياب الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية وتوديع المسابقة.

وأوضح المدير الفنى أنه حان الوقت للرحيل عن المصرى مؤكدا أن الفريق يواجه العديد من الصعوبات التى تعوق تحقيق أحلامه خاصة فى ظل الرفض المتتالى لخوض منافسات الفريق المحلية سواء فى الدورى الممتاز أو كأس مصر على ملعب بورسعيد رغم جاهزيته الكاملة لاستضافة المباريات كما حدث فى مباريات الكونفيدرالية الإفريقية التى تم خوضها على ملعب بورسعيد.

وشهدت تدريبات الفريق البورسعيدى غياب حسام حسن منذ العودة من الكونغو عقب خوض مباريات فيتا كلوب عن التدريبات، مؤكدا استقالته من تدريب الفريق وانتهاء مشواره مع المصرى.

وفى أول رد فعل للمصرى رفض مجلس الإدارة بقيادة سمير حلبية الاستقالة التى تقدم بها حسام حسن خلال الساعات القليلة الماضية معترضا على عدم اللعب باستاد بورسعيد.

وأبلغ مجلس المصرى المدير الفنى رفضهم التام رحيل المدير الفنى خلال الفترة الحالية بعد مسلسل النتائج المميزة التى حققها خلال السنوات الماضية ونجاحه فى الوصول بالفريق إلى الدور قبل النهائى من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المجلس تمسكه الكامل ببقاء المدير الفنى من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة والسير بخطى ثابتة نحو احتلال أحد المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدورى الممتاز.
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