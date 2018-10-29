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رياضة

قائدة منتخب فنلندا تعبر عن سعادتها بزيارتها لمصر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
عبد الله هشام
أعربت إلينا فيمينو قائد منتخب فنلندا عن سعادتها بزيارتها لمصر واستضافة بلد جميل لبطولة الباراموتور مؤكدة على حبها لمصر.

وأضافت إلينا أن هذه هي زيارتها الثانية لمصر، مؤكدة أن جوها رائع للغاية وتسعى لتحقيق اللقب بطولة العالم في المسابقة.

وأضافت أنها زيارتها الثانية لمصر واعتزام المجيء مرة أخرى لهذا البلد الرائع في كل شيء. 

يذكر أن محافظة الفيوم تستيضف بطولة العالم للباراموتور للسلالوم بمشاركة ٢٢ دولة على مستوى العالم .
قائدة منتخب فنلندا تعبر عن سعادتها بزيارتها لمصر
قائدة منتخب فنلندا تعبر عن سعادتها بزيارتها لمصر
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