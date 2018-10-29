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مرأة

10 أخطاء نرتكبها في حياتنا تسبب النسيان وتدمر المخ

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:11 م
هشام ابو رحمة
هشام ابو رحمة
اسماء محمد
قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، استشاري المخ والأعصاب، إن النسيان وقلة التركيز من أكثر الأشياء المنتشرة بين المصريين حتى فى جيل الشباب لم تعد قدرة الذاكرة على قدر عالى من القوة فضلا عن إصابة البعض بأمراض المخ المختلفة.

أوضح "الحسنى" أن بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التى نتبعها فى حياتنا تدمر صحة المخ وتقلل قدراتنا العقلية، هى:

- تجنب الإكثار من الكافيين والمنبهات ومشروبات الطاقة وتجنب التدخين.
- حافظ على روتين ثابت ليومك فمثلا اذهب الى النوم فى ميعاد ثابت كل يوم ونفس الأمر بالنسبة للاستيقاظ وممارسة الرياضة.
- خفض كميات الأغذية الزيتية والدهون التى تستهلكها يوميا.
- اشرب الكثير من الماء فى الصباح والقليل فى المساء.
- لاتتناول وجبة كبيرة أو" طبيخ" بعد الساعة 5 مساء.
-أفضل أوقات النوم من 10 مساءا الى 6 صباحا.
- لاتستلقى بعد أخذ أدوية ما قبل النوم .
- ابعد الموبايل عنك أثناء عملية الشحن.
- لا تستخدم الموبايل اذا كانت البطارية منخفضة للحد الأدنى لأن الإشاعاعات تصل إلى 1000 ضعف.

لا تستخدم سماعة الرأس أو الأذن لفترة طويلة.
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