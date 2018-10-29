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دنيا شحتة تكتب : ميدان المكر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
*ميدان المكر*
وسجل يا تاريخ يوم للذكرى...
يمكن كان امبارح أو النهاردة او لسه بكرة...
أصله كان يوم مثالي..
مع انه يعني فاني ومش باقي..
لكنه كان جامعني انا وانا من نصي التاني..
وكنا مجني عليه وجاني..
من اكتئاب عنيف معرفش من فين جالي..
ولأني حد ساذج وحد عبيط..
وماليش في الحوارات و التعقيد.. و فكري علي ادي بسيط..
ومحدود و معرفش اكون حويط..
دخل جوايا وملاني بالخدوش...
وزين ملامحي من برا فخلاني ابان للناس بشوش..
 
والكل كذب انه صدق... مع انه كان مجرد تزوير رسمي في الوشوش...
عينين ملونة وشوية الوان من المكياچ...
وقص كل الجوارح من المونتاچ...
فبقيت بالظبط وبالميللي بشبه الاراجوز...
بضحك كل الناس وألاعبهم وأنا شاب اصيب بالاكتئاب فأصبح السيد العجوز...

متوتر كأني واقف قدام حكام و لجنه..
لساني عاجز عن الكلام و مش قادر اوصف بالتفصيل المعني...
بس حاول تقرب من قلبي هتسمع صوت العياااط...
وهتلاقيني بعافر من برا و بمثل الانبساط...

*و في الليل...*
بعزف جوايا بصوت واطي حزني علي اللحن..
فلاقيني بفصل فاجري علي الفيشه بسرعة حتى يجري الشحن...

* أحب أعرفك بنفسي*
أنا اللي شمس الامل في عنيا غااابت...
وشعره راسي من الحزن شابت...
وانا اللي خلص مني الرصيد..
فبقيت من العبيد...
بعد ما كنت من الساده الكرام..
أصبحت انا و قلبي في ثانيه مش اد المقام...

فأصبح بيداس علينا بالقدم...
وبتراب العجز بنتردم...

فبقت نهايتنا الاعدام في ميدان الجبروت والمكر...
*فمن مكاني هذا بأقدم للحياه اعتذاري وجزيل الشكر*

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