تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

مهرجان القاهرة يحتفي بعروض عالمية أولى فى دورته الأربعين

محمد حفظي: حرصنا هذا العام على عمل برنامج خاص للمخرجات العربيات





أقامت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات الدورة ال40 من المهرجان وبدأ المؤتمر باعتذار المنتج محمد حفظي عن تأخر موعد بدء المؤتمر نصف ساعة ثم توجه بالشكر للحضور لحرصهم علي حضور ومتابعة كل ما يخص المهرجان.وتوجه رئيس المهرجان محمد حفظي بالشكر للصحافة والإعلام ووزارة الثقافة والهيئة الاستشارية وصناع الأفلام الشريك الإعلامي دي إم سي وإذاعة 9090 وهيئة تنشيط السياحة ومصر للطيران متمنيا أن تحقق الدورة الحالية النجاح المرجو منها.كما وجه أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة الشكر للمنظمين علي دعوتهم والتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة بما يصب في صالح البلد؛ لأن المهرجان من القوي الناعمة لمصر وواجهة مشرفة تساهم في إثراء السياحة والاقتصاد المصري.وقال هشام سليمان إن المهرجان في دورته الأربعين سيشهد فعاليات مميزة وخاصة بدعم من قناة دي إم سي التي تعلم جيدا أهمية السينما والفن السابع، مشيرا إلي أن المهرجان متاح لجميع القنوات وليس لدي ام سي باستثناء انفراد القناة بحفلي الافتتاح والختام.وقال المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان: "شرفت بالعمل مع الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله والناقد أحمد شوقي والناقد أسامة عبد الفتاح والناقد أندرو محسن فمهرجان القاهرة عليه العين لأن هناك منافسة قوية بين المهرجانات وخاصة الحديث منها والقديم سواء في مصر أو حول العالم وتمثيل المرأة في المهرجانات لتحقيق تكافل الفرص بين المرأة والرجل بحلول عام 2020.وأضاف حفظي: "حرصنا هذا العام علي عمل برنامج خاص للمخرجات العربيات ومواكبة التكنولوجيا والعالم الافتراضي بخلق قسم جديد يتم الإعداد له حاليا فمهرجان القاهرة تأخر كثيرا في مواكبة التكنولوجيا الخاصة بالعرض ولكننا هذا العام لدينا أحدث الأجهزة والشاشات والمعدات وسيتم عرض أفلام بتقنية 4k.واستكمل حفظي حديثه قائلا: مهرجان القاهرة هذا العام يقدم ملتقي القاهرة السينمائي لدعم المنتجين وصناع الأفلام وخاصة المستقلة وتم تغيير فلسفة برمجة المهرجان ولدينا 15 فيلم عرض عالمي أول وهو شيء يحدث لأول مرة في المهرجان بجانب الأفلام المميزة والعروض المصحوبة بسجادة حمراء بحضور نجوم العمل.وأشار "حفظي" إلي أن المهرجان هذا العام يكرم النجم حسن حسني وهو قامة سينمائية كبيرة نفخر بها والموسيقار هشام نزيه والنجم العالمي ريف فاينز وهو حاصل علي العديد من الجوائز العالمية ومنها الأوسكار ويعرض له بالمهرجان فيلم جديد من إخراجه وبطولته، مشيرا إلي أن هناك جائزتين تم استحداثهما وهما جائزة الجمهور وقيمتها 29 ألف دولار وجائزة أفضل فيلم عربي وتختاره لجنة تحكيم مستقلة وقيمتها 15 ألف دولار وهو الأمر الذي سيساهم في استقطاب أفلام كانت تفضل مهرجانات أخرى.وشدد حفظي علي أنه لا توجد بين مهرجان القاهرة وبين الجونة منافسة وأوضح أنه مهرجان صديق وأكد أنه تلقي اتصالا من المهندس سميح ساويرس الذي تبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح المهرجان.وتوجه حفظي بالشكر للجنة الاستشارية العليا للمهرجان التي حرصت علي حضور المهرجان والمكونة من الفنانة ليلي علوي والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومي للسينما والناقد طارق الشناوي والمخرج شريف البنداري والفنانة نيللي كريم وجميع السينمائيين الذين حرصوا علي حضور مؤتمر المهرجان.وقال الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان: يفتتح المهرجان دورته الأربعين بعرض أحد أهم أفلام 2018 وهو "كتاب أخضر" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي، الفيلم الذي توّج بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي، أحد أهم مؤشرات بوصلة جوائز الأوسكار. الفيلم من بطولة النجوم فيجو مورتينسين وماهرشالا علي وليندا كارديلليني.وأضاف رزق الله: خارج المسابقات يُقدم مهرجان القاهرة مجموعة من برامج العروض التي تُثري الدورة وترفع من مستوى ترقب الجمهور، يتقدمها قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والذي يضم 12 فيلمًا من أهم أفلام العام، منها على سبيل المثال الفيلم الكازاخي الروسي "آيكا" للمخرج سيرجي دفورتسيفوي الذي يُعرض في عرض سجادة حمراء (جالا) بحضور مخرجه وبطلته الفائزة بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان كان الأخير، النجمة الكازاخية سامال يسلياموفا، كذلك يُعرض فيلم "حب غير متوقع" بحضور مخرجه وكاتبه الأرجنتيني المرشح للأوسكار خوان فيرا وبطلته النجمة ميرسيدس موران وبشكل عام يقيم المهرجان في كل ليلة من لياليه عرض سجادة حمراء (جالا) بحضور نجوم أحد الأفلام الكبرى، لتكون كل ليالي مهرجان القاهرة مشرقة بالنجوم وملفتة للأنظار.وأكد رزق الله أن المهرجان يستضيف العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم المخرج المكسيكي ألفونسو كوران "روما"، فيلم شبكة نتفليكس الذي نال جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي واعتبره كثير من النقاد أهم أفلام العام على الإطلاق كما يضم قسم عروض خاصة أحدث أفلام بيل اوجست عضو لجنة التحكيم، ويضم قسم المخرجات 8 أفلام وسيتم إقامة ندوة بحضور صناع الأفلام، كما ستقام عروض قسم مسابقة أفلام منتصف الليل في سينما الزمالك، وهناك قسم خاص الأفلام المصرية الحديثة التي قدمت خلال العام ليتعرف ضيوف المهرجان علي السينما المصرية.وقال الناقد أحمد شوقي إن مسابقة آفاق السينما العربية تضم 8 أفلام منها فيلم الكيلو 64 سيعرض لأول مرة وفيلم ورد مسموم المخرج أحمد فوزي صالح وفيلم الجاهلية وفيلم عزيزة الذين سيتم عرضهم لأول مرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن المسابقة تستمر في تقديم أحدث أعمال السينما في المنطقة، لمجموعة من المواهب التي تتراوح بين مخرج قدير له مسيرة طويلة مثل التونسي محمود بن محمود الذي يعرض المهرجان فيلمه الجديد "فتوى" إلى مخرج صاعد يقدم المهرجان عمله الأول مثل المصري أمير الشناوي الذي نالت المسابقة حق العرض العالمي الأول لفيلمه "الكيلو 64".بينما تُفتتح المسابقة بالعرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم "عمرة والعرس الثاني" ثاني أفلام المخرج السعودي محمود صبّاغ.وقال الناقد أندرو محسن إن مسابقة سينما الغد تضم مجموعة مختارة من 20 فيلمًا قصيرًا، تمثل الأصوات الناشئة الملفتة في كل قارات العالم، بأعمال قصيرة الزمن كبيرة التأثير تُمثل وحدها وجبة سينمائية ثرية يقدمها المهرجان للعام الخامس على التوالي بعد أعوام من الاقتصار على الأفلام الطويلة.وأشارت علياء زكي مسئول ملتقي أيام القاهرة إلي أن برنامج الصناعة هذا العام هام للغاية لأنه منصة تفتح شراكات لصناع السينما وأوضحت أنه يقام خلال الفترة من 25-29 نوفمبر ويضم مجموعة مميزة من صناع السينما تقابل الجمهور وتتحدث عن مشوارهم بجانب الندوات التي يقدمها صناع السينما والتليفزيون العالميين وورش العمل المغلقة التي يجتمع خلالها خبراء من صناع السينما من جميع أنحاء العالم.وفيما يخص تكريم المخرج كلود ليلوش قال محمد حفظي رئيس المهرجان: كلود ليلوش قامة سينمائية كبيرة وهو واحد من أهم المخرجين وتكريمه كان بناء علي تاريخه والمهرجان ضد التطبيع ولن نسمح بعرض أي فيلم إسرائيلي وتداركنا الأمر وتابعنا ما نشر بالإعلام وتواصلت معه واتفقنا علي أن يعتذر حتي لا يتعرض لموقف محرج وهو تفهم الأمر وقرر أن عدم الحضور أفضل له و للمهرجان وانتهى الأمر بذلك بشكل ودي.