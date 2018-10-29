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أخبار البلد

هيرنكنشت الألمانية: فخورون بالتعاون مع مصر في مجال معدات البناء والأنفاق

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المهندس مارتن هيرنكنشت رئيس شركة (هيرنكنشت) الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، إن هناك تعاونا مع مصر في معدات البناء والأنفاق، معربا عن فخره بهذا التعاون.

وأضاف هيرنكنشت - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: "التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 أشهر، واليوم التقيته مرة أخرى، في المائدة المستديرة الاقتصادية؛ لتعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة أننا نعمل مع مصر في مشروع محور قناة السويس الجديدة".

وحول استمرارية التعاون مع مصر، قال هيرنكنشت: "سنستخدم معدات الحفر التي استخدمناها بقناة السويس في مشروع مترو الأنفاق في مصر".

وحول مشروع محور قناة السويس، أكد أن المشروع أبهر العالم كله، وأن الجميع في السابق كانوا يعتقدون أنه من المستحيل أن يتم هذا المشروع في الوقت المقرر له، إلا أنه أصبح واقعا، متابعا: هناك أيضا مشروع سيمنس الذي يعد أكبر مشروع للطاقة في مصر وأصبح واقعا بالفعل، ولا أستطيع سوى أن أقول إلا أن مصر بالفعل تستحق رئيسا بحجم وعقلية الرئيس السيسي".

وتابع : "نعمل مع مصر منذ 20 عاما، وقمنا بعمل محطة الأنفاق في القاهرة ولدينا تعاملات أخرى مستقبلية مع مصر"، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين على درجة كبيرة من المهارة وتلقوا تدريبات إضافية في ألمانيا، معربا عن سعادته بالتعاون مع مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع رجال الأعمال والمستثمرين الألمان على المائدة المستديرة التي شارك بها رؤساء ومستثمرون من كبريات الشركات الألمانية.
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