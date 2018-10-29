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تعليم

عميد طب عين شمس يستعرض تاريخ الكلية وأعمال تطويرها.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن الكلية شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية، وتجديدات في المظهر العام للكلية، خلال الفترة السابقة.

وأضاف المتيني، في بيان له، أن كلية الطب جامعة عين شمس تعد من أقدم كليات الطب في مصر، والوطن العربي، حيث أنشئت عام 1947 أي قبل إنشاء جامعة عين شمس في 1950، وهي بذلك تعتبر ثالث كلية طب تنشأ في مصر، ثم تم ضمها للجامعة عند إنشائها في الخمسينيات.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن الكلية أنشئت على أرض مستشفى الدمرداش، التي أنشئت عام 1931، ثم تم إنشاء المستشفى الجامعي والتخصصي، والعديد من الإنشاءات الأخرى.

وأوضح أن إدارة الجامعة والكلية تحرص على إحداث التطوير والتجديد لكل الأبنية، و قاعات الدروس والمحاضرات، وكذلك المعامل والمكتبات، واللاند سكيب، وتزويدها بأحدث النظم التعليمية؛ بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب التطورات العالمية، وتصب في صالح الطالب، وتدفعه لمواصلة عملية التعلم بنجاح وتميز.
عميد طب عين شمس يستعرض تاريخ الكلية وأعمال تطويرها.. صور
عميد طب عين شمس يستعرض تاريخ الكلية وأعمال تطويرها.. صور
عميد طب عين شمس يستعرض تاريخ الكلية وأعمال تطويرها.. صور
عميد طب عين شمس يستعرض تاريخ الكلية وأعمال تطويرها.. صور
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