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رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال قوات خاصة لتأمين الحدود مع سوريا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:53 م
عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
أ ش أ
وجه رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، بإرسال قوات خاصة مدعومة بمدرعات ودبابات لتأمين الحدود العراقية - السورية.

وقال مصدر عسكرى لوكالة أنباء الاعلام العراقي "واع" اليوم الاثنين إن "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، أمر قيادة العمليات المشتركة بإرسال قوات لتأمين الحدود العراقية - السورية.

وأضاف أن من مهام هذه القوات الحد من عمليات تسلل الإرهابيين إلى العراق، مشيرا إلى أن التوجيه جاء بارسال قوات خاصة وقوات من الجيش مدعومة بدبابات ومدرعات.

وفى السياق .. أعلن القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار طارق العسل اليوم ، إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل واسعة لعناصر “داعش” في البوكمال غربي الانبار.

وقال العسل إن "قوات الحشد الشعبي والعشائري وعمليات الجزيرة والبادية تمكنت من صد تسلل واسع لعناصر عصابات داعش الإجرامية في منطقة البوكمال غربي محافظة الانبار".

وأضاف أن شدة التصادم في دير الزور السورية بين المجاميع الإرهابية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) دفعت عددًا من قيادات عصابات داعش الإجرامية وعناصرها للتسلل نحو البلاد.

وأوضح العسل أن "جميع صنوف القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في الشريط الحدود مع سوريا وفي منطقة البوكمال على وجه الخصوص لصد محاولات التسلل للمجاميع الإرهابية”، محذرا من تزايد عمليات التسلل خلال الساعات القادمة.

كان الحشد الشعبي عقد اجتماعا طارئا لبحث تأمين الحدود العراقية السورية، فيما ألقت طائرات وزارة الدفاع منشورات على مناطق اعلي الفرات في الانبار تحذر من الارهابيين وتطلب تعاون مواطني المناطق مع القوات الامنية .. وكشف مصدر عسكري أن قوة أمنية خاصة قتلت عشرات الارهابيين من تنظيمي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة، وعناصر داعش الإرهابي، في أطراف حدود محافظة الأنبار اثناء تسللهم من سوريا إلى العراق، حيث يحاول هذا التنظيم التسلل الى الاراضي العراقية وتشكيل قواعد له في محافظة الانبار.
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