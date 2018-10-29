ضبط شخص لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام المدعم لبيعها في السوق السوداء

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام المدعم بقصد بيعها في السوق السوداء، وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية واحتكار السلع الغذائية المدعمة.



كانت تحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قد أكدت قيام "أحمد.ع.م ، 44 سنة" سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في السوق السوداء بالسلع التموينية المدعمة، حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام التمويني المدعم لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة بفارق السعر، مستخدمًا إحدى السيارات.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم المذكور حال استقلاله السيارة المشار إليها محملة بـ598 كرتونة بإجمالي 7176 عبوة زيت تمويني مدعم، قام باستلامها من الشركة المنتجة بقصد بيعها في السوق السوداء بدون تسليمها إلى المخزن التابع للشركة العامة للجملة، محققًا أرباحًا غير مشروعة، من خلال الاستيلاء على الدعم، والإضرار بالاقتصاد القومي، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.