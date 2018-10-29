السيسي: الإجراءات التشريعية تتيح فرصا واعدة أمام المستثمرين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أنه تم إعداد الإجراءات التشريعية لتوفير كل التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب منوها بأنه تم إقرار قانون خاص بالاستثمار والإعداد لإنشاء مناطق اقتصادية جديدة ، والتي ستتيح فرصة استثمارية واعدة أمام الشركات.



وقال السيسي - خلال لقائه مع عدد من رؤساء كبريات الشركات الألمانية ببرلين إنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الألمانية في قطاع البتروكيماويات والسيارات" مشيرا إلى أن الشركات الألمانية مكنت مصر من تدشين مشروعات ضخمة خلال خمس سنوات بالبنية الأساسية والطاقة والكهرباء لتوفير مناخ استثماري جيد.



وأضاف "إن ما تم من إنجازات كان بفضل الشعب المصري وتحمله لتبعات الإصلاح" مؤكدا أن مصر تطمح للاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التنمية.



وتابع السيسي "إن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي العام القادم 2019 ونسعى لاستثمار تلك الفرصة لدفع التعاون وحركة التجارة بين ألمانيا وأفريقيا".



وأشار إلى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل للتغلب علي العديد من المشكلات مثل توفير العملة الصعبة" لافتا إلى أنه "تم بالفعل تحقيق معدلات مرضية للنمو والسيطرة علي معدلات التضخم والبطالة بشكل كبير".