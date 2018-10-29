ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي: الإجراءات التشريعية تتيح فرصا واعدة أمام المستثمرين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:57 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أنه تم إعداد الإجراءات التشريعية لتوفير كل التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب منوها بأنه تم إقرار قانون خاص بالاستثمار والإعداد لإنشاء مناطق اقتصادية جديدة ، والتي ستتيح فرصة استثمارية واعدة أمام الشركات.

وقال السيسي - خلال لقائه مع عدد من رؤساء كبريات الشركات الألمانية ببرلين إنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الألمانية في قطاع البتروكيماويات والسيارات" مشيرا إلى أن الشركات الألمانية مكنت مصر من تدشين مشروعات ضخمة خلال خمس سنوات بالبنية الأساسية والطاقة والكهرباء لتوفير مناخ استثماري جيد.

وأضاف "إن ما تم من إنجازات كان بفضل الشعب المصري وتحمله لتبعات الإصلاح" مؤكدا أن مصر تطمح للاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التنمية.

وتابع السيسي "إن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي العام القادم 2019 ونسعى لاستثمار تلك الفرصة لدفع التعاون وحركة التجارة بين ألمانيا وأفريقيا".

وأشار إلى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل للتغلب علي العديد من المشكلات مثل توفير العملة الصعبة" لافتا إلى أنه "تم بالفعل تحقيق معدلات مرضية للنمو والسيطرة علي معدلات التضخم والبطالة بشكل كبير".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. مراسم تأبين أسطورية لمالك ليستر سيتي بعد انفجار طائرته الخاصة

كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأهلى والترجى وطريقة الحصول عليها

شاهد.. لقطات تظهر عددا من قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في أفغانستان

مصادر: ضبط المتهمين بتفجير سيارة حلوان.. وخلافات خاصة وراء الواقعة

أسد ينقض على طفلة في سيرك ويلتهم وجهها.. فيديو

سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

اللقطات الأولى لتفجير امرأة تونسية نفسها فى شارع الحبيب بورقيبة.. فيديو

هل فكرت لماذا تحتوي كبسولات الدواء على لونين مختلفين؟

السعودية تعرض منصبا كبيرا على مسئول أمريكي متقاعد

ننشر أماكن تمركز السيارات المتنقلة لحملة خضار بلدنا

إصابة 8 من قوات الأمن ومدني إثر تفجير سيدة نفسها في تونس

خالد الغندور يكشف وجهة حسام حسن المقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

ميرهان حسين تتقمص شخصية أنجيلينا جولي.. صور

تطوير الجبانة الفاطمية لإبراز الصورة الحضارية لأسوان ..صور

10 صور من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائى‎

رئيس النيابة الإدارية تفتتح المبنى الإدارى الجديد بنادى الهيئة فى المنيل.. صور

فيديو

ألبرت شفيق يطالب بتغيير المحتوى التقليدي للفضائيات.. فيديو
ميرفت عبد الناصر: الإنسان جنايني على الأرض.. فيديو
ليلى عز العرب: مريم الخشت بونبوناية الشاشة المصرية ..فيديو
طارق شوقي: 44% من المدارس تحتاج لحل مشكلة كثافة الفصول.. فيديو
إصابة 8 من قوات الأمن ومدني إثر تفجير سيدة نفسها في تونس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟