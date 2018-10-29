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أخبار البلد

نقيب الصيادلة: توقع اتفاقية تأمين مع هيئة التأمين الصحي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إنه تم توقيع العقد الخاص بالتأمين الصحي للصيادلة والصيادلة الأحرار وأسرهم بنجاح مع هيئة التأمين الصحي وبعد مجهود كبير وشاق دام 6 أشهر، مضيفا أن الصيادلة  يطالبون بتأمين صحي يحميهم.

وأكد عبيد، في بيان له أن الحلم أصبح حقيقة ويعد إنجازا في تاريخ النقابة وهذه الاتفاقية يمكن أن يتلقي الصيادلة وأسرهم الخدمة الصحية بـ 39 مستشفى على مستوي الجمهورية بالدرجة التأمينية (جناح - الدرجة الأولي ممتاز - والدرجة الأولي - الدرجة الثانية) بالإضافة لدعم مالي مقدم من النقابة يحصل عليه الصيدلي في الحالات الحرجة.

وأضاف أنه بموجب كارنيه البطاقة الصحية التي سوف يحصل عليها الصيدلي وأسرته من النقابة، سوف يتم التوجه لتلقي الخدمة مباشرة.

وأكد عبيد بأن دور النقابة هو حماية أعضائها وإدخالهم تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية، مضيفا أن مصر بها أكثر من 170 ألف صيدلي غير مؤمن عليهم.

ووعد نقيب الصيادلة بسرعة إنشاء مستشفي للصيادلة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مشروع المدينة السكنية للصيادلة بـ 6 أكتوبر.
نقيب الصيادلة: توقع اتفاقية تأمين مع هيئة التأمين الصحي
نقيب الصيادلة: توقع اتفاقية تأمين مع هيئة التأمين الصحي
نقيب الصيادلة: توقع اتفاقية تأمين مع هيئة التأمين الصحي
نقيب الصيادلة: توقع اتفاقية تأمين مع هيئة التأمين الصحي
نقيب الصيادلة: توقع اتفاقية تأمين مع هيئة التأمين الصحي
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