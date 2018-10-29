إبداع يفوق الخيال.. مصور يصنع لوحات فنية عملاقة من صور البشر.. فيديو

تبدو من بعيد صور المشاهير للمصور العالمي كريج آلان Craig Alan وكأنها مصنوعة من آلاف من نقاط الطلاء التي يتم وضعها بخبرة، وعند الاقتراب منها أكثر، يلاحظ أن هذه النقاط في الواقع أرقام بشرية دقيقة للغاية، وفق ما نقل موقع أوديتي سنترال الأمريكي.



وقال الموقع إن كريج آلان استلهم لوحاته التي كونها من الناس من خلال التقاط آلاف الصور من وجهة نظر عين الطائر من مسكنه المكون من 6 طوابق على شاطئ أورانج بيتش بولاية ألاباما الأمريكية ثم قام بالمقارنة بينها، واستخرج منها، التي يمكن أن تكون لوحة فنية لشخصية مشهورة في النهاية.



ووفقا للموقع كان آلان يراقب الناس على الشاطئ ويصورهم، عندما لاحظ أن شخصياتهم الصغيرة تشكل أشكالًا مفهومة بالفعل.



وفي واحدة من صوره، يبدو أن الناس قد شكلوا صورة عين، وهناك بورتريهات تفصيلية أخرى لبعض الشخصيات الأكثر شهرة في التاريخ من مايكل جاكسون إلى مارلين مونرو والموناليزا وميكي ماوس وغيرهم.



