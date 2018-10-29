76 ألف مواطن ترددوا على مراكز القضاء على فيروس سي بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أن عدد المواطنين الذين ترددوا خلال اليومين الماضيين السبت والأحد على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، بلغ عددهم ٧٦١٨٦ مواطنا، وذلك علي مستوي المحافظة.



وبحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، بلغ عدد المترددين خلال يومين في المنتزة ١٥٣١٦ مواطنا، وفي شرق ١٦٧٢٤ مواطنا، وفي وسط ١٠٣٧٦ مواطنا، وفي غرب ١١٠٨٩ مواطنا، وفي العجمي ٧٢٨٣ مواطنا، وعدد المترددين في الجمرك ٤٧٧٧ مواطنا، وفي العامرية ٧٦٤٤ مواطنا، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ٢٩٧٧ مواطنا.



يذكر أن المبادرة بدأت بالإسكندرية في الأول من أكتوبر الجاري وتستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٨، ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و ١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.