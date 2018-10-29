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ألبرت شفيق يطالب بتغيير المحتوى التقليدي للفضائيات.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:07 م
ألبرت شفيق
ألبرت شفيق
ندى فتح الله
قال ألبرت شفيق، رئيس قنوات إكسترا نيوز، إن هناك تحديات كبيرة تواجه وسائل الإعلام بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنها تعمل على تطوير نفسها للوصول إلى المواطنين بشكل أسرع وأسهل، مثل استعانة بعض القنوات بنجوم السوشيال ميديا للوصول السريع لمستخدميها.

وتابع "شفيق" خلال كلمته بمنتدى "إعلام مصر" والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أن الديجيتال ميديا هو فضاء واسع فيه ابتكار كبير أكثر من الإعلام التقليدي.

وأشار "شفيق" إلى أنه لابد أن تبدأ القنوات التليفزيونية بتطوير نفسها، والتغيير من شكلها التقليدي للمحتوى الأخباري الذي تقدمه، لمواكبة تطورات العصر.
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ألبرت شفيق يطالب بتغيير المحتوى التقليدي للفضائيات.. فيديو
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