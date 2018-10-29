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اقتصاد

نصف مليار جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
محمد صبيح
سجلت قيمة تداول المتعاملين بالبورصة اليوم الأثنين، ثاني جلسات الأسبوع، داخل المقصورة نحو 665.5 مليون جنيه من خلال التدول على كمية 169 مليون أسهم، بتنفيذ نحو 2234 ألف صفقة.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 72ر0 في المائة ليسجل 13074.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 21ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 676.65 نقطة، وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 12ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 1697.02 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 6 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر743 مليار جنيه.
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