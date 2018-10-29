أفريقية البرلمان تجتمع بوزير الزراعة لبحث خطة الوزارة في شأن القارة.. غدًا

تعقد لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة اجتماعا مع الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة غدا في تمام الساعة ١٠ صباحا، وذلك بقاعة الدستور بمبنى الري.



ويأتي الاجتماع لبحث خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الشأن الإفريقي.



كانت لجنة الشئون، قد التقت أيضًا، أمس الأحد، مع السفير أحمد شاهين رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحا بقاعة الدستور بمبنى الري.