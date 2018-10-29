مستقبل وطن يقيم شوادر لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة بالخليفة ومنشأة ناصر

أقام حزب مستقبل وطن بالقاهرة شوادر بعدد من المناطق، لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة وفى مقدمتها البطاطس والطماطم، ضمن مبادرة أطلقها لمواجهة جشع التجار بعرض الخضراوات بنصف ثمنها.



ونظمت أمانة حزب مستقبل بالقاهرة شوادر لبيع الخضروات و البطاطس بأسعار مخفضة بميدان القلعة بالخليفة وأخرى بمساكن سوزان مبارك منشأة ناصر .



ولاقت حملة الحزب استحسان المواطنين الذين أقبلوا على شراء الخضروات من الشوادر نظرا لأسعارها المنخفضة بالمقارنة بسعرها عند التجار.