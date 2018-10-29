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اقتصاد

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
محمد يحيى
طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر1 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 138ر18%، وبلغ أعلى سعر 17ر18 %، وأقل سعر 99ر17%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 142ر18%، وبلغ أعلى سعر 19ر18%، وأدنى سعر 16%.
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