المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر1 مليار جنيه.



وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 138ر18%، وبلغ أعلى سعر 17ر18 %، وأقل سعر 99ر17%.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 142ر18%، وبلغ أعلى سعر 19ر18%، وأدنى سعر 16%.