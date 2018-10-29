تفاصيل لقاء النائب العام السعودي مع نظيره التركي في إسطنبول حول وفاة خاشقجي

انتهى لقاء النائب العام السعودي سعود المعجب مع نظيره التركى عرفان فيدان بالقصر العدلي في الولاية، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.



وذكرت الوكالة أن المعجب التقى فيدان، اليوم، في إطار التحقيقات المتواصلة عن قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الجاري.



استمر اللقاء المغلق بين الجانبين لمدة ساعة و15 دقيقة، غادر بعدها النائب العام السعودي والفريق المرافق له مبنى القصر العدلي.



وأكد وزير الخارجية التركي داود جاويش أوغلو أنه من الضروري استمرار التعاون بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي في قضية خاشقجي دون إضاعة للوقت.



وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل اللقاء قائلة إنه تم وضع القضية في مسارها الجنائي، مضيفة أن الجانب التركي ينظر إلى زيارة النائب العام السعودي بإيجابية، مؤكدة أن الاجتماع بين الطرفين دام لمدة 75 دقيقة وضع الجانب التركي أمام مستجدات التحقيقات السعودية.