إعدام كميات من العصائر بحملة على أحد المصانع بالمنصورة

تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم، من إعدام مايقرب من ٦٠ كيلو من العصائر والمركزات لعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.



كان عبد الهادى محمد نائب رئيس حى غرب، قد قاد حملة على أحد مصانع العصائر بشارع الثانوية، وساعده الفريق المعاون المشكل من مسئولى التنمية الاقتصادية بالحى ومن الطب البيطرى، ومن إدارة البيئة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على المكان.