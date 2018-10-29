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حوادث

مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب فى تبادل إطلاق أعيره بقطور..صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:54 م
مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب
أحمد على
زار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية يرافقه اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن اليوم أمين الشرطة الذى أصيب فى واقعة تبادل إطلاق أعيرة نارية واشتباك مع مسجل شقي خطر لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري ولفظ انفاسه داخل مشرحة مستشفى قطور المركزي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء محاولة ضبط المراقب الهارب" أحمد م.ف "27 سنة عاطل، مُقيم (بدائرة مركز شرطة قطور) بمديرية أمن الغربية - فى القضية رقم 12230 لسنة 2012 جنايات المركز " سرقة بالإكراه " ، بالمراقبة لمدة 3 سنوات، قيام بالتعدى على أحد رجال الشرطة (من قوة تنفيذ الأحكام بمركز قطور ،مديرية أمن الغربية) أثناء محاولة ضبطه، بواسطة سلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته بعدد إثنين جرح طعني نافذ بالبطن.

كما وجه مدير الأمن بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لرجل الشرطة المصاب أثناء تأدية عمله وسرعة ضبط المتهم الهارب والعرض عليه كما تم نقل رجل الشرطة المصاب إلى مستشفى اليسر التخصصي بمركز قطور وتم استئصال الطحال لوقف النزيف الشديد ، وأوصى الطبيب المعالج سرعة احتياج المصاب لمركز طبي متقدم لخطورة حالته الصحية.

ووجه مدير الأمن بالضرورة تم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى طبي متقدم لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية على نفقة وزارة الداخلية.
مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب فى تبادل إطلاق أعيره بقطور..صور
مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب فى تبادل إطلاق أعيره بقطور..صور
مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب فى تبادل إطلاق أعيره بقطور..صور
مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب فى تبادل إطلاق أعيره بقطور..صور
مدير أمن الغربية والحكمدار يزوران أمين الشرطة المصاب فى تبادل إطلاق أعيره بقطور..صور
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