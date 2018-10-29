محافظ البحر الأحمر يناقش سيناريو إدارة أزمة حريق عبارة بالغردقة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ سيناريو لإدارة أزمة حريق عبارة لأغراض التدريب ، وكيفية تنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الحريق والسيطرة عليه في الحال دون خسائر في الأرواح ، وذلك بالتعاون مع مركز البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة.



أكد عبد الله ضرورة تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لمحافظة البحر الأحمر وزيادة القدرة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية، مؤكدًا أهمية تعاون كافة الجهات المعنية للسيطرة على الحريق في أقل مدة ممكنة، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على أرض الواقع.



أوضح محافظ البحر الأحمر يتم إجراء تجربة الاستعدادات ومواجهة حادث غرق العبارة غد الثلاثاء ، مؤكدًا أهمية تعاون كافة الجهات المعنية للسيطرة علي الحريق في اقل مدة ممكنة، مشيرا أن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على أرض الواقع.