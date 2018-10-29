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حوادث

ضربة جديدة لمخازن مافيا البطاطس بالمحافظات.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
محمد صبري - أحمد مهدي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصة جرائم استغلال السلع الغذائية وحجبها عن التداول بالأسواق لاسيما سلعة البطاطس والتى شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعارها، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات تموينية مكبرة استهدفت محافظات "دمياط، الغربية، البحيرة، الدقهلية" برئاسة اللواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس وحجبها عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 1155 طن بطاطس.

تمكنت الحملات فى محافظة دمياط عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، لحيازته كمية قدرها 700 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وفي محافظة الغربية، تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة السنطة، لحيازته كمية قدرها 150 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وفى محافظة البحيرة تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، لحيازته كمية قدرها 100 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، لحيازته كمية قدرها 70 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وفى محافظة الدقهلية تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، لحيازته كمية قدرها 40 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، لحيازته كمية قدرها 35 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ، وضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا لحيازته كمية قدرها 30 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، لحيازته كمية قدرها 30 طن بطاطس معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
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