استئناف تصوير زنزانة 7 في الغردقة وشرم الشيخ الأسبوع المقبل

يواصل فريق عمل فيلم "زنزانة 7" بداية الأسبوع المقبل، تصوير مشاهد العمل في كل من الغردقة وشرم الشيخ.



وقال المنتج بلال صبري إن الفيلم مقرر تصويره في شرم الشيخ لمدة 3 أيام، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الغردقة لتصوير 4 أيام أخرى.



فيلم "زنزانة 7" يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير.



الفيلم من سيناريو وحوار حسام موسى، وإنتاج شركة "الكينج" بلال صبري، وصلاح يونس وأيمن كشك، منتج فني عوض ماهر، وإخراج إبرام نشأت.