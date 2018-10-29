محافظ الفيوم يرحب بالمشاركين في بطولة العالم الباراموتور للسلالوم

رحب عصام سعد، محافظ الفيوم، بالمشاركين في بطولة العالم الباراموتور للسلالوم والتي تستضيفها المحافظة بمشاركة ٢٢ دولة لمدة اربعة ايام .



وأعرب سعد، عن سعادتة باستضافة البطولة والتي تجمع عدد كبير من الدول في المحافظة مؤكدا علي شعوره الرائع برفرة علم مصر وتحته جميع البلدان.



وطالب محافظ الفيوم، المشاركين بأن يكونوا سفراء لمصر في بلادهم ويخبروا العالم أنها بلد الأمن والأمان والشعب المصري يحمل مشاعر طيبة لكل العالم.

