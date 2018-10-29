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تعليم

تعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
أحمد على
استقبل الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث اليوم، أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعلوم الصحية بالغربية.

أشار "الشيخ" الى أنه تم اثناء اللقاء مناقشة التعاون مع جامعة طنطا، وامكانية التسجيل للدراسات العليا للحاصلين على دراسات متخصصة، وإمكانية التعاون في تنظيم حفلات التخرج بقاعة المؤتمرات.

ولفت إلى اقامة دورات متخصصة في مجالات الأشعة والمعامل ومراقب الأغذية والتسجيل الطبي وصيانة الأجهزة الطبية يحاضر فيها اساتذة الجامعة لصقل مهارات الفنيين بمواقع الخدمات المختلفة.
تعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية.. صور
تعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية.. صور
تعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية.. صور
تعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية.. صور
تعاون بين جامعة طنطا واللجنة النقابية للعلوم الصحية بالغربية.. صور
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