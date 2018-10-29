ننشر تفاصيل مؤتمر قائمة المستقبل لخوض انتخابات غرفة شركات السياحة

قال حسام الشاعر عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إننا أنشأنا غرف فرعية خلال فترة ترأسى الغرفة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥ ونجحوا فى تنفيذ وتأويل كافة المعوقات فى موسم العمرة فى ٢٠١١، بالإضافة إلى إحداث توافق بين الشركات القديمة والجديدة بالإضافة إلى تفعيل اللجان بالجمعية العمومية.



أكد الشاعر خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بالقاهرة لقائمة المستقبل المرشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، أن الفترة الماضية عاش القطاع بدون مجالس إدارات منتخبة وشهدنا ضعفا، بالإضافة إلى تراكم التحديات على مدار ال ٣ سنوات الماضية.



أوضح الشاعر أننا اتفقنا على النزول ببرنامج عمل واضح أعطانا قوة ووضوحا لتحديد الأدوار، حيث رصدنا عدة نقاط هامة ستتعامل معها وأبرزها تطوير الجهاز الإدارى تكنولوجيا للغرفة، تطوير الحج والعمرة ليواكب التطور التكنولوجي بالسعودية، التشريعات أبرزها حماية الصناعة من الدخلاء والسماسرة وتغليظ العقوبة فى العمل بدون ترخيص ودراسة الفصل بين وزارة السياحة والغرف والاتحاد لنزيل العوائق العمل.



تابع أنه مع عودة السياحة لدينا ٣ تحديات هي إعادة تجديد الفنادق، هجر العمالة المدربة القطاع، النقل السياحى ويعد الاستثمار وسنعمل على فتح استيراد الأتوبيسات المستعملة لخفض التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى فتح بعض الطرق.



أشار باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى عمله خلال دورة ٢٠١١ إلى ٢٠١٥ تعاونا فيه مع الإعلام ووضعنا صورة قوية للغرفة وتسويقها وأعمالها حتى أصبحنا من المؤسسات الأولى الخاصة يهتم بها أصحاب القرارات.



وأضاف السيسى أن الهدف من الإعلان عن القائمة الانتخابية جاء عبر منهج وبرنامج متفق عليه تم إعلانه بشفافية حيث ضمت العديد من النقاط الهامة أبرزها التشريعات التى تلائم المرحلة الراهنة.



وأكد السيسى أن منظومة الحج والعمرة استقدمت فيها السعودية الأنظمة الإلكترونية إلا أننا تأخرنا خطوة فى ذلك الأمر وهو ما سنركز عليه الفترة المقبلة.



وحول برنامج القائمة عرض السيسى أن الضرائب والجمارك وتحصيلها من قطاع السياحة على أعمال لم تحقق أرباح يأتيها تداعيات منها الحجز سواء على الفنادق و الشركات على رأس برنامجنا، بالإضافة إلى نشر التوعية على مدار العام بالإضافة إلى إعادة المعرض السنوى للشركات العاملة للسياحة الدينية.



من جانبه أكد أحمد إبراهيم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الفترة الماضية لم يكن دور الغرف قوى ولكننا اجتهدنا بفتح موسم العمرة على مدار العام.



وعن المستجدات لوضع التعامل مع الشركات تطرق إلى التوجه لرصد مخالفات الشركات السياحية والذهاب إلى الشئون القانونية سيتم عبر التكنولوجيا وحصلنا على موافقة وزيرة السياحة وسيتم ربطه بالمسار الإلكترونى.



استطرد إبراهيم أننا عرضنا على المسئولين استثمار أموال الغرفة وسيتم مناقشة ذلك بالتعاون مع النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.



نوه على المانسترلى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه تم تقسيم الملفات للغرف الفرعية للعمل عليها، بالإضافة إلى ضرورة تداخل الغرفة مع المجتمع المدنى فى جميع المحافظات، وسيتم التنسيق مع السفراء بشكل قوى للحصول على التأشيرات والاستثمارات.



أشار علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أننا سنسعى لتمثل الغرفة فى لجنة إجراءات الحج حتى يتم التفاوض بشكل يناسب الشركات فنيا بالإضافة إلى التطرق للرعاية الطبية حيث طورنا العمل بها وأفدنا الكثير.

