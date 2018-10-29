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فن

دريد لحام يكشف سبب غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:25 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قال الفنان السورى دريد لحام إن فيلم "دمشق حلب" أعادنى للسينما مرة أخرى بعد غياب ما يقرب من عشرة سنوات، والسبب أن هذا العمل كان به كل المقاومات التى تعيدنى الى الساحة من جديد.

وأضاف دريد فى تصريح لـ "صدى البلد":"غيابى عن السينما بإرادتى، فهناك كثير من الأعمال التى عرضت على ولكن لم أراها مناسبة لى، فأننى أنظر الى العمل الفنى الذى يقدم لى، وأمامى أيضا تاريخى الفنى الذى لا يمكن أن أضحى به بسهولة من أجل المشاركة فى أى عمل، فأفضل لى أن ألتزم المنزل من أن أضحى بتاريخى الفنى، فكما أقول مستقبلى ورائى وليس أمامى.

يذكر أن دريد لحام حصل على دوره فى الفيلم على جائزة التمثيل الكبرى فى مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الرابعة والعشرين.
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