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وكيل صحة القليوبية يتفقد أقسام العناية المركزة بمستشفى ناصر العام

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:21 م
وكيل صحة القليوبية
وكيل صحة القليوبية يتفقد أقسام العناية المركزة بمستشفى ناصر
إبراهيم الهوارى
تابع الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اليوم أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وذلك بمستشفى ناصر العام.

أكد الطباخ على ضرورة حسن سير العمل في نقاط الفحص وتوافر جميع المستلزمات واتباع جميع معايير الجودة ومكافحة العدوى كما استمع للمواطنين للاطمئنان على حسن التعامل معهم وتذليل جميع العقبات أمامهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أثناء زيارته إلي المستشفي أقسام الرعاية المركزة و قسم الحضانات بالمستشفى حيث اطمأن على سير العمل وتواجد الفريق الطبي والالتزام بالنوبتجيات و اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.
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