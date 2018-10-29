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رياضة

مجلس المصري يتخذ قرارا مصيريا بخصوص استقالة حسام حسن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:57 م
الكابتن حسام حسن
الكابتن حسام حسن
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعرب مجلس إدارة النادي المصري وإجماع أعضائه عن رفضه القاطع للاستقالة التي تقدم بها الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة حسام حسن قبل ساعات.

وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم للتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة مع التوأم حسن لإقناعهما وباقي أعضاء الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق الأول نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مثلما كان الحال خلال المواسم الثلاثة الماضية.
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