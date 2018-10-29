مقتل هارب من أحكام في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالغربية

لقي محكوم عليه هارب في قضية "سرقة بالإكراه" حتفه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية.



كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها لضبط الهارب "أحمد م.ف، 27 سنة، عاطل"، مُقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية ، في إحدى قضايا "سرقة بالإكراه"، لقيامه بالتعدي على أحد رجال الشرطة من قوة تنفيذ الأحكام بالمركز أثناء محاولة ضبطه، بواسطة سلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته بجرح نافذ بالبطن.



وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، لسرعة ضبط المتهم الهارب، وأثناء السير في خطة البحث، وردت معلومات مفادها اختباء المتهم بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة طنطا، وتم استهداف المتهم وضبطه، إلا أنه حال وصول القوات، بادر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتله وكان بحوزته بندقية خرطوش.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.