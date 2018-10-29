ضبط 3 آلاف طن بطاطس بعد محاولة حجبها عن التداول بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط أكثر من 3 آلاف طن من سلعة البطاطس مخزنة بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد شنت حملات مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لاستهداف وضبط أصحاب ثلاجات ومخازن السلع القائمين على احتكار المواد الغذائية وحجبها عن التداول.



أسفرت الحملات عن ضبط 3 آلاف و102 طن من سلعة " البطاطس" بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء.



اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجاري استمرار الحملات لضبط كافة أشكال استغلال السلع.