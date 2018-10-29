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أخبار العالم

السعودية تدين الهجمات الإرهابية في تونس وكابول وجنوب ليبيا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ،اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة ، واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف "منطقة الفقهاء " ببلدية "الجفرة" جنوبي ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شارع "الحبيب بورقيبة" بتونس، وقرب لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية (كابول) ، مما أسفرت تلك الهجمات سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر تأكيده تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.
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