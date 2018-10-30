كوب من هذا المشروب يقضى على ترهلات البطن وينظفها من الغازات

يشعر الكثير من الأشخاص بكثيرة الغازات فى البطن وخاصة السيدات مع المعاناه من ترهلات منطقة البطن ،فأذا كنت من ضمن هؤلاء ،وتسعي للحصول على طريقة طبيعية للقضاء على ترهلات المعدة أليك الحل .



كشف موقع "بولد سكاى" الهندي، فإن تناول كوب من مشروب الزنجبيل المضاف إليه الكركم يساعد فى التخلص من مشكلة ترهلات منطقة البطن، دون حاجة لاستخدام الطرق التقليدية.



ووفقًأ لما جاء في الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة، يساعد فى القضاء على الغازات التى تسبب انتفاخ المعدة، كما يقضي على أزمة تراكم الدهون فى منطقة البطن وهو ما يعزز من اكتساب مزيد من الوزن .