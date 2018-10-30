ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كوب من هذا المشروب يقضى على ترهلات البطن وينظفها من الغازات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بكثيرة الغازات فى البطن وخاصة السيدات مع المعاناه من ترهلات منطقة البطن ،فأذا كنت من ضمن هؤلاء ،وتسعي للحصول على طريقة طبيعية للقضاء على ترهلات المعدة أليك الحل .

كشف موقع "بولد سكاى" الهندي، فإن تناول كوب من مشروب الزنجبيل المضاف إليه الكركم يساعد فى التخلص من مشكلة ترهلات منطقة البطن، دون حاجة لاستخدام الطرق التقليدية.

ووفقًأ لما جاء في الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة، يساعد فى القضاء على الغازات التى تسبب انتفاخ المعدة، كما يقضي على أزمة تراكم الدهون فى منطقة البطن وهو ما يعزز من اكتساب مزيد من الوزن .
loading...

ترشيحاتنا

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو

كوب من هذا المشروب يقضى على ترهلات البطن وينظفها من الغازات

أمين الفتوى يوضح طريقة السجود الصحيحة لأصحاب الأعذار أثناء الصلاة

Microsoft تكشف عن أسطورة جديدة لمدمني الألعاب.. صور

ضبط 700 متهم بأسوان هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

فضيحة جديدة للدوحة.. اختطاف المعارض خالد الهيل فى لندن وتميم المتهم الأول

بعد الارتفاع غير المسبوق في سعرها.. الزراعة تؤكد انفراجة أزمة البطاطس 20 نوفمبر.. ونواب: سعر الكيلو يصل 6 جنيهات.. ومطالب بملاحقة محتكرى السلعة

كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام

حسام حسن يكشف أسباب استقالته من المصرى.. ويؤكد: لم أوقع لـ بيراميدز

شاهد.. طفلة أيرلندية تتقمص شخصية محمد صلاح في عيد الهالوين

اليوم.. النطق بالحكم في قضية أطفال المريوطية

لتوفير أنبوبة البوتجاز.. 6 حيل تجعل الطعام ينضج سريعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

كليب نساى لشرين عبد الوهاب يحقق 16 مليون مشاهد
التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟