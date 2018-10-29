حجازي يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا .. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفيرنا الأسبق في برلين، إن مصر وألمانيا هما الأهم في محيطهما الإقليمي، موضحا أن ألمانيا تعتبر الاقتصاد الرابع على العالم وعصب الاقتصاد الأوروبي، ودعمها ومساندتها لمصر أمر في غاية الأهمية.



وأضاف "حجازي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك مفهوم شراكة استراتيجية في مختلف المجالات بين مصر وألمانيا.



وأشار إلى أن مصر تقدم لألمانيا عامل استقرار في المنطقة ضد قضيتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتعتبر مصر سوق للطاقة قادر على تأمين احتياجات أوروبا وألمانيا.



وأوضح أن الزيارة فيها جزء تنموي استثماري واقتصادي، كما أن اللقاءات تعكس اهتمام مصر بالبعد الاقتصادي وملف الطاقة ونقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر في صورة استثمارات".

