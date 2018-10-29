181 مليون جنيه مشتريات المحليين بالبورصة اليوم

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب بالبورصة اليوم الاثنين - ثاني جلسات الأسبوع - نحو الشراء بقيمة 181.7 مليون جنيه ، 3.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 185.6 مليون جنيه.



وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 72ر0 في المائة ليسجل 13074.47 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 21ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 676.65 نقطة، وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 12ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 1697.02 نقطة.



وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 6 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر743 مليار جنيه.