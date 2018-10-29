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الحزب الاشتراكي الألماني: السيسي أعاد مصر لقيادة أفريقيا والشرق الأوسط

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، إن الرئيس السيسي أعاد مصر لقيادة أفريقيا والشرق الأوسط من جديد.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن مصر عادت لموقعها الطبيعي بقارة أفريقيا بعد أن فقدته خلال السنوات الماضية، موضحا أن مصر أثبتت أنها حليف قوي يمكن الاعتماد عليه.

أشار عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بشمال أفريقيا التي استطاعت منع كافة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
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