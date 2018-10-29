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وجدي زين الدين: السيسي يحقق علاقات متوازنة مع دول العالم .. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:22 م
وجدي زين الدين
وجدي زين الدين
هاني حسين
قال وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي،  استطاع أن يحقق علاقات متوازنة مع كافة دول العالم ، قائمة على المصالح المشتركة بين الدول.

أضاف " زين الدين " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العلاقة المصرية بالدول الأوروبية وأمريكا وروسيا قائمة على الندية والمصالح المشتركة بما يحقق النفع لمصر والدول الأخرى.

وتابع:" زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا في غاية الأهمية، وهي قائمة على الشراكة والتعاون في كافة المجالات"، موضحا أن ألمانيا تعتبر عصب أوروبا، ومصر بدأت تخطو خطوات فاعلة نحو تحديث الدولة المصرية.
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