خلال مؤتمر 200 عام من القطن المصري.. السجيني: تأثرنا سلبا عالميا بسبب محاولات الغش.. مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إعادة الثقة.. ومحرز: انخفاض الزراعة أدى لتراجع صناعة الزيوت والأعلاف

خلال فعاليات مؤتمر "200 عام من القطن المصري":

حسونة: مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إحياء القطن المصري

السجيني: سمعة القطن تأثرت عالميًا بسبب محاولات الغش

منى محرز: انخفاض المساحات المزروعة أدى لتراجع صناعة الزيوت والأعلاف

انطلقت فعاليات مؤتمر "200 عام من القطن المصري"، اليوم، والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال للعام الثاني على التوالي، ويأتي المؤتمر برعاية مجلس الوزراء، ووزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.ناقش المؤتمر تعزيز التنافسية العالمية للقطن المصري وإعادة إحيائه مرة أخرى لسابق عهده، وفق توجيهات القيادة السياسية ورغبة قطاع عريض من صناع الغزل والنسيج والعاملين في قطاع القطن المصري ومشتقاته.قال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إحياء القطن المصري، ورغم ذلك فهو القطاع الخاسر الأكبر.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر انطلاق فعاليات مؤتمر 200 عام من القطن المصري، أن الوزارة تهدف للإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه، لمنع خسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.أوضح: «صناعة النسيج استراتيجية، لأنها تدخل في صناعات كثيرة أخرى، لكنه يوجد خلط بين مفهوم الاستراتيجية، مع الاستمرار في البقاء على الشركات رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة».تابع: «مصانع الغزل الحكومية استهلكت مليارات من الجنيهات في السنوات الماضية لكنها لم يتم استثمارها بصورة فنية أو في التطوير، وكانت الأجور أغلب النواحي الإستهلاكية».أشار إلى أن الوزارة تسعى للتكامل مع القطاع الخاص العامل في قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين في الحكومة وشركات الغزل لوضع خطة عمل جماعية.وقال عمرو السجيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن سمعة القطن المصري تأثرت في الفترة الماضية عالميًا بسبب محاولات الغش المتكررة.وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر انطلاق فعاليات مؤتمر 200 عام من القطن المصري، أنه تم مخاطبة جميع الجهات المسئولة عن القطن لإحداث عملية تنمية وتشجيع للفلاح على زراعته من خلال تحديد أسعار عادلة للمحصول.وأشار إلى أن سعر القمصان عالميًأ يتراوح بين 10 و15 دولارًا في الأصناف العادية من الأقطان، ويرتفع في الأصناف من الأقطان المصرية من إلى 50 و60 دولارًا للقطعة الواحدة، ما يستدعي الاستمرار في خطة تنمية القطن المصري.قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن القطن المصري يتفوق على باقي الأقطان العالمية بالجودة وطول التيلة، التي تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنويًا.وأشارت خلال انطلاق فعاليات مؤتمر 200 عام من القطن المصري، إلى أن بعض المتغيرات المحلية والعالمية، تسببت في تراجع المساحات المنزرعة، وصفات الجودة، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت والأعلاف، خاصة بعد قرار تحرير تجارة المحصول في تسعينيات القرن الماضي.