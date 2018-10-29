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فن

إيمان السيد: أتمنى تقديم دور تراجيدي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
سمر سعد
أكدت الفنانة إيمان السيد أنها مشغولة حاليا بتصوير يوميات زوجة مفروسة فى جزئها الجديد امام داليا البحيرى وخالد سرحان وعدد كبير من النجوم وإخراج أحمد نور ومن تأليف أماني ضرغام.

وأضافت أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا لأنه يستعرض حياة الأزواج بشكل كوميدي، لافتة إلى أنه بالرغم من نجاحها فى الأدوار الكوميدية إلا أنها تتمنى أن تقدم أدوارا تراجيدية كنوع من التحدي.
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