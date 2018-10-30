القابضة للغزل: نستهدف استهلاك 400% من الأقطان بعد إعادة الهيكلة.. الاستثمار: القطاع يحتاج إلى حوافز لتحقيق التنمية.. والبحوث الزراعية: نعمل على أصناف جديدة توفر المياه بدرجات أعلى

خلال مؤتمر "200 عام من القطن المصري":

الهيئة العامة للاستثمار: القطاع يحتاج لحوافز توفرها الدولة لتحقيق عملية التنمية

القابضة للغزل: نستهدف استهلاك 400% من الأقطان بعد إعادة الهيكلة.. وزيادة الإنتاج لـ170 مليون متر سنويا

البحوث الزراعية: نعمل على أصناف جديدة توفر المياه بدرجات أعلى





ناقش مؤتمر "200 عام من القطن المصري"، الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الإثنين، للعام الثاني على التوالي- ويأتي المؤتمر برعاية مجلس الوزراء، ووزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام- تعزيز التنافسية العالمية للقطن المصري، وإعادة إحياءه مرة أخرى لسابق عهده، وفق توجيهات القيادة السياسية، ورغبة قطاع عريض من صناع الغزل والنسيج والعاملين في قطاع القطن المصري ومشتقاته.





وقال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته أمام المؤتمر، إن قطاع القطن والغزل والنسيج يحتاج لحوافز تُوفرها الدولة لتحقيق عملية التنمية.





وأشار "عادل"، إلى أن التضييق على الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج في دول صناعية كبيرة ومنها "الصين، وتركيا، وبنجلاديش" خلال الفترة الأخيرة، يُتيح الفرصة أمام القطاع المصري لإحداث طفرة حقيقية في الصناعة.





وأوضح أن وزارة الصناعة تنشئ حاليًا أول منطقة اقتصادية صناعية حرة في محافظة المنيا على مساحة 2.2 مليون متر مربع.





وذكر أن الوزارة تعقد عدة اجتماعات مع وفود متخصصة في الصناعة، أبرزها من دول "الصين، وبنجلاديش"؛ لوضع قاعدة عمل رئيسية خلال الفترة المقبلة.





ولفت إلى ارتفاع حجم صادرات المناطق الحرة بنسبة 9.5%، كما أن صادرات الصناعات والخدمات حققت نحو 16.5 مليار دولار في الشهور الـ9 الأولى من 2018.





ونوه إلى تشجيع الحكومة للمصانع على الإنتاج من أجل التصدير، وليس الطرح في السوق المحلية، خاصة وأنها أحد أبرز القطاعات التي توفر العملة الصعبة.





وأضاف: «يجب تغذية القاعدة الصناعية الجديدة التي تعمل عليها الدولة، ونبذ الخلافات للقدرة على تحقيق طفرات في عملية التصنيع».





وتابع: «أكثر من 100 دولة حول العالم تنافس مصر في العديد من الصناعات ومنها الغزل والنسيج، هذه الدول كانت اسواقًا تصديرية بالنسبة للمنتجات المصرية في السنوات السابقة، وحاليًأ نستورد منها».





بدوره قال عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، إن خطة وزارة الزراعة تستهدف العمل على تنمية القطن بالتعاون مع الوزارات المسئولة.





وأوضح خلال فعاليات المؤتمر، أن الوزارة قسمت عمر المحصول في مصر على 3 مراحل، الأولى مرحلة ما قبل العام 1994، والتي كانت تزرع فيها مصر ما يزيد على مليون فدان سنويًا.





وأضاف: «الفترة الثانية بين العام 1994 و2015، حيث تراجع الآداء كثيرًا، وتدهورت الأسعار وتكاليف الإنتاج، والمرحلة الثالثة بعد العام 2015 والتي بدأت فيها الدولة خطة التنمية الحقيقية».





وأكد أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع بعد أن فقد الثقة في المحصول، والإهتمام بتوقيتات الزراعة لضمان إنتاجية جيدة، حيث نجحت في تحقيق الأرقام التي أعلنتها عام 2016، بعد بلوغ المساحات 336 ألف فدان مقابل 131 ألفًا الموسم قبل الماضي.





وأوضح أن الأصناف الجديدة في القطن موفرة للمياه بنحو ألف متر مكعب في الفدان، والأصناف التي نعمل عليها حاليًا سيتم التركيز فيها على توفير المياه بدرجات أعلى.





ولفت إلى أن إنتاجية الموسم الحالي ستصل إلى 2.4 مليون قنطار، تُنتج بدورها 120 الف طن شعر، و40 ألف طن زيوت، و170 ألف طن كسب أعلاف.





من جانبه قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تملك 65% من قوة السوق في قطاع الحلج والغزل والنسيج، و10% فقط من الملابس الجاهزة، والنسب المتبقية تتبع القطاع الخاص.





وأوضح مصطفى، أن شركات الحليج تعاني من تقادم المعدات لعدم ضخ استثمارات لمدة تزيد على 30 عاما، وشركات الغزل تُعاني أزمة في المراكز المالية، وتتكبد خسائر منذ العام 1991.





وأضاف أن خسائر الشركة تراجعت في العام المالي 2016-2017 إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 3 مليارات في العام السابق له، وتستهدف العام الحالي خفضها إلى 2.2 مليار جنيه، والعام المقبل إلى 1.7 مليار جنيه.





ولفت خلال الجلسة الثانية من مؤتمر 200 عام من القطن المصري، إلى أن مديونيات الشركات بلغت نحو 16.6 مليار جنيه، أغلبها لبنك الاستثمار القومي، وتحتاج لسداد تلك القيمة بالتزامن مع إعادة الهيكلة.





وأشار إلى أن الشركة تستهدف استهلاك 400% من الأقطان المصرية بعد إعادة الهيكلة، قياسًا على الكميات التي تحصل عليها حاليًا، والتي تبلغ 450 ألف قنطار، لإنتاج 188 ألف طن غزول سنويًا.





ونوه إلى أن الشركة تنتج 77.5 مليون متر سنويا من النسيج، تستهدف زيادتها إلى 170 مليونا؛ بعد إتمام خطة إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن الماكينات الجديدة ستوفر 40% في الكهرباء، و50% في الكيماويات، و35% في المياه، وسيتم استخدام الماكينات الحديثة في الطباعة والألوان.



